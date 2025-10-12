أقامت منطقة جبيل في" القوّات اللبنانيّة" حفل افتتاح مركز العاقورة ، برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل رئيس المركز السابق بطرس سابا الهاشم، الذي أقيم له قداس لراحة نفسه في كنيسة سيّدة العاقورة، حضره إلى جانب عائلة الفقيد، عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" النائب زياد الحوّاط ممثلاً رئيس الحزب، النائب السابق وعضو الهيئة التنفيذيّة أنطوان زهرة، منسّق المنطقة الدكتور سافيو بركات، المنسّق السابق هادي مرهج، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، عضو المجلس المركزي بيار جبّور، ورئيسا بلديتي العاقورة وبلاط بطرس مهنّا وعبدو العتيق، إلى جانب عدد من مخاتير العاقورة والمحيط، رؤساء مراكز المنطقة، أعضاء لجنة منسقيّة جبيل، وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة، وعدد كبير من المحازبين والمناصرين.

بعد القدّاس، أُقيم حفل للمناسبة في الشارع العام للبلدة، تخلّله إلقاء كلمات لكلٌّ من فادي الهاشم، بيار إدمون الهاشم، بطرس سابا مهنّا، النائب الحوّاط والدكتور سافيو بركات أشاروا فيها إلى "أهمية تجديد روح التعاون والالفة بين مختلف أبناء البلدة، وذلك بتوصية من الدكتور جعجع، لمواجهة استحقاق الإنتخابات النيابية بالتضامن والتعالي عن ذيول الانتخابات البلدية والإعتبارات العائلية المتوارثة، وتأكيد ضرورة العمل تحت مظلّة "القوات" لما فيه مصلحة العاقورة والحزب".

واختُتم اللقاء بوليمة أقامها بيار إدمون الهاشم وابن الفقيد سابا بطرس الهاشم على شرف الحضور.