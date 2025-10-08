Oct 8, 2025 12:14 PMClock
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، بحسب وزارة الدفاع الروسية

