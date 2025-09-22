12:39 PMClock
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفسكويه في مقاطعة دنيبروبيدروفسك، بحسب وزارة الدفاع الروسية

