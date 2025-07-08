Jul 8, 2025 5:03 PMClock
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القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان

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