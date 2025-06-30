Jun 30, 2025 9:34 AMClock
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القوات الجوية الأوكرانية: روسيا هاجمت مقاطعتي خاركيف ودونيتسك بـ١٠٧ مسيرات أسقطنا ٦٤ منها وحيدنا ١٠ أخرى

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