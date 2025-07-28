Jul 28, 2025 10:10 AMClock
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القوات الجوية الأوكرانية: روسيا نفذت هجوما واسعا على أراضينا بـ٣ صواريخ فرط صوتية و٤ مجنحة و٣٢٤ مسيرة

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