Jul 3, 2025 9:00 AMClock
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القوات الجوية الأوكرانية: الدفاع الجوي أحبط هجوماً روسياً بـ40 مسيرة في مناطق شرقي وجنوبي البلاد الليلة الماضية

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