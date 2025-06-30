Jun 30, 2025 2:34 PMClock
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القوات البرية الأوكرانية: هجوم روسي بمسيرات انتحارية على مبنى مركز القيادة والسيطرة في كريفي ريه شرقي أوكرانيا

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