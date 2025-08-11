Aug 11, 2025 10:56 AMClock
أبرز الأحداث
القوات الاسرائيلية نفذت تفجيرا في الحي الجنوبي لبلدة كفركلا فجرًا من دون معرفة ما تم تفجيره بإنتظار دخول فريق الهندسة في الجيش اللبناني

