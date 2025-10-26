آخر الأخبار
القوات الإسرائيلية تمشط بالأسلحة الرشاشة بلدة كفركلا بالقرب من جبانة البلدة
نعيم قاسم: وجود الميكانيزم لا ينفع لبنان بل يخدم إسرائيل
2025-10-26 22:58:24
قاسم: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الساري...
2025-10-26 22:56:08
قاسم : بصرف النظر عن مستوى التعافي في حزب الله نحن مقاومة ونقول للع...
2025-10-26 22:22:57
الشرع يزور الكنيسة المريمية ويلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس
نعيم قاسم: وجود الميكانيزم لا ينفع لبنان بل يخدم إسرائيل
قاسم: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الساري والتأجيل لا ينفع إلا إذا كان للبعض أهداف
باسيل: الحكومة لم تُنفذ وعود تسليم السلاح والإصلاحات وحزب الله يجب أن يقر بالواقع العسكري الجديد في لبنان
قاسم: الاستسلام غير وارد وإن فُرضت علينا المعركة سنقاتل حتى لو لم يبقَ منا أحد
عبد المسيح ينتقد زيادات النواب: مخالفة قانونية وتجاهل لحقوق المتقاعدين
قاسم : بصرف النظر عن مستوى التعافي في حزب الله نحن مقاومة ونقول للعالم سنظل مقاومة ولن نتوقف
قاسم: لا يزال التنسيق بيننا وبين الرئيس بري مستمراً على أعلى المستويات وهو محل حسد من الآخرين
قاسم لإسرائيل: إن لم تطبقوا الاتفاق لن تحصلوا على نتيجة ونحن سنستمر بالاستعداد لنقاوم أي عدوان ممكن أن يحصل
محمود عباس: نائب رئيس منظمة التحرير يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا
"القوات": مجلس النواب رهينة في يد رئيسه وسنقاطع جلسة الثلثاء
"أوجيرو": عطل في سنترال عمشيت أدى إلى توقّف خدماتنا في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة
دوليات
سفينة حربية أميركية تقترب من سواحل فنزويلا.. الضغوط على مادورو تتصاعد
صحة
كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟
منطقة الكورة في "القوات" تنظم يوماً طبّياً مجانياً بالتعاون مع عيادات الأرز الطبية
"نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة" في أوتيل ديو
حيدر يدفع إلى تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
7 أعراض لا تتجاهلها.. فقد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ!
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
Oct 26, 2025 11:01 PM
الشرع يزور الكنيسة المريمية ويلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس
Oct 26, 2025 10:58 PM
نعيم قاسم: وجود الميكانيزم لا ينفع لبنان بل يخدم إسرائيل
Oct 26, 2025 10:56 PM
قاسم: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الساري والتأجيل لا ينفع إلا إذا كان للبعض أهداف
Oct 26, 2025 10:53 PM
باسيل: الحكومة لم تُنفذ وعود تسليم السلاح والإصلاحات وحزب الله يجب أن يقر بالواقع العسكري الجديد في لبنان
Oct 26, 2025 10:34 PM
قاسم: الاستسلام غير وارد وإن فُرضت علينا المعركة سنقاتل حتى لو لم يبقَ منا أحد
Oct 26, 2025 10:25 PM
عبد المسيح ينتقد زيادات النواب: مخالفة قانونية وتجاهل لحقوق المتقاعدين
Oct 26, 2025 10:22 PM
قاسم : بصرف النظر عن مستوى التعافي في حزب الله نحن مقاومة ونقول للعالم سنظل مقاومة ولن نتوقف
Oct 26, 2025 10:22 PM
قاسم: لا يزال التنسيق بيننا وبين الرئيس بري مستمراً على أعلى المستويات وهو محل حسد من الآخرين
Oct 26, 2025 10:14 PM
قاسم لإسرائيل: إن لم تطبقوا الاتفاق لن تحصلوا على نتيجة ونحن سنستمر بالاستعداد لنقاوم أي عدوان ممكن أن يحصل
Oct 26, 2025 10:13 PM
محمود عباس: نائب رئيس منظمة التحرير يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا
