Apr 8, 2025 4:35 PMClock
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القوات الإسرائيلية تقتحم باب الزاوية وسط الخليل جنوب الضفة الغربية وحماس تدعو دول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف الحرب في غزة فورًا

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