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Jul 25, 2025 9:21 AM
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القوات الإسرائيلية تطلق النار على عضو بلدية الضهيرة بسام سويد اثناء تواجده مع فرق ازالة الركام من البلدة
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