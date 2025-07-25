Jul 25, 2025 9:21 AMClock
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القوات الإسرائيلية تطلق النار على عضو بلدية الضهيرة بسام سويد اثناء تواجده مع فرق ازالة الركام من البلدة

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