أبرز الأحداث
القوات الأفغانية تقوم بتفجير بوابة العبور الرئيسية بين أفغانستان وباكستان بمنطقة سبين بولداك في محافظة قندهار

