Apr 30, 2025 8:57 AMClock
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القناة 7 عن الرئيس الإسرائيلي: أدرك الثمن المؤلم لصفقة تبادل الأسرى ومسألة إعادة المخطوفين هي الأمر الأهم

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