Jul 8, 2025 11:35 AMClock
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القناة 7 الاسرائيلية: 888 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً قتلوا منذ بداية الحرب منهم 446 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة

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