Jul 28, 2025 3:47 PMClock
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القناة 15 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعا للكابينت الأمني والسياسي المصغر مساء اليوم لبحث الأوضاع في قطاع غزة

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