القناة 15 "الإسرائيلية" عن مصدر أمني: رصدنا مؤخرا انتشار ظاهرة محاكاة للحرب في قطاع غزة بالضفة الغربية، ومسلحون بالضفة يتابعون طرق استهداف قواتنا في غزة ويسعون إلى نسخها

