Jun 29, 2025 7:14 PMClock
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القناة 14: ترتيبات أميركية إسرائيلية تتجه لتحديد نهاية الشهر المقبل موعدا لزيارة نتنياهو إلى واشنطن

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