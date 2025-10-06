Oct 6, 2025 9:47 AMClock
أبرز الأحداث
القناة 14 الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن ينضموا إلى الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى مصر

