Apr 10, 2025 9:37 AMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: قائد سلاح الجو اعتبر التوقيع على الرسالة الاحتجاجية خيانة للثقة الشخصية به وبسلاح الجو

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