Oct 8, 2025 7:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر: نزع سلاح حماس سيحدث "شاءت الحركة أم رفضت"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o