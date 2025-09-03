Sep 3, 2025 8:43 PMClock
أبرز الأحداث
القناة 14 الإسرائيلية عن كاتس: هدفنا الحفاظ على الاستقرار لكن إذا انقلبت الآليات ووجّهت حماس والسلطة الفلسطينية أسلحتهما ضدنا فسنخوض حربًا حاسمة

