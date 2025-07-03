Jul 3, 2025 7:21 PMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو يهاجم عددا من الأهداف التابعة لحزب الله جنوب لبنان بينها منصات لإطلاق الصواريخ

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