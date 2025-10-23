1:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو ينفذ الآن هجوما ضد منشآت لقوة رضوان التابعة لحزب الله في سهل البقاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o