Jul 23, 2025 12:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"القناة 14" الإسرائيلية: سرقة 60 ألف رصاصة من قاعدة "تسئليم" العسكرية في النقب وسط تقديرات بأن منفذي السرقة من أبناء التجمعات البدوية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o