Jul 30, 2025 3:32 PMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: زيارة ويتكوف إلى إسرائيل هدفها تحريك جمود التفاوض مع حماس

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