Jul 21, 2025 2:08 PMClock
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القناة 14 الإسرائيلية تقول إن قوات من لواء غولاني بالجيش بدأت عملية برية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

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