Jul 14, 2025 10:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 14 الإسرائيلية: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو في الاجتماع الحكومي بإعطاء الأمر باحتلال كامل قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o