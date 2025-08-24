4:22 PMClock
أبرز الأحداث
القناة 14 الإسرائيلية: القصف استهدف موقعاً عسكرياً في مجمع القصر الرئاسي بصنعاء ومخازن وقود ومحطتي كهرباء

