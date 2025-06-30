Jun 30, 2025 7:30 AMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بتفضيله التوصل لاتفاق على احتلال قطاع غزة

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