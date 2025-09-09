Sep 9, 2025 4:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 14 الإسرائيلية: الجيش أطلق على عملية قتل قيادات حماس بالدوحة اسم "يوم الحساب"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o