Jul 6, 2025 4:07 PMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: الأحزاب الحريدية أرسلت اليوم تهديداً بأنها ستقاطع أعمال الكنيست العامة إذا لم يُعرض نص مشروع قانون الإعفاء من التجنيد على الهيئة العامة غداً

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