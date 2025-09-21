8:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 14 الإسرائيلية: إصابة 8 جنود من لواء كفير في حادث انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف مدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o