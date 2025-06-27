Jun 27, 2025 8:58 AMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: إصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم قبر يوسف في نابلس في مواجهات بالحجارة مع فلسطينيين

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