Apr 24, 2025 10:29 AMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: إجلاء جنود من مبنى انهار عليهم في رفح دون وقوع إصابات

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