Jul 15, 2025 10:41 PMClock
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القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد

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