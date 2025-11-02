10:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 13 عن مسؤول إسرائيليّ رفيع: تقديرات بأن حزب الله استعاد قدراته ونجح في تهريب مئات الصواريخ عبر سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o