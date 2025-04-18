Apr 18, 2025 5:13 PMClock
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القناة 13 عن قائد الكتيبة 51 بلواء غولاني: هدف عملياتنا إعادة 59 مخطوفا بينهم المقاتل بكتيبتنا عيدان أليكساندر

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