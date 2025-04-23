Apr 23, 2025 7:34 PMClock
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القناة 13 العبرية: عشرات فرق الإطفاء مدعومة بطائرات تحاول إخماد حرائق ضخمة اندلعت في القدس

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