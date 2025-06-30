Jun 30, 2025 6:39 PMClock
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القناة 13 الاسرائيلية: تجري اتصالات مكثفة لاتمام زيارة نتنياهو للبيت الأبيض خلال الأسبوع القادم

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