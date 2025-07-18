Jul 18, 2025 2:49 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى: نحن أقرب مما كنا عليه حتى الآن للتوصل لاتفاق وإن لم يحدث ذلك الآن فسيكون ذلك بسبب عناد حماس

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