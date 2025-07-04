Jul 4, 2025 7:27 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو قال إن فرض حصار على غزة طريقة ناجعة لأن احتلالها يعرّض الجنود والرهائن للخطر

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