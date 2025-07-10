Jul 10, 2025 5:26 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية عن نتنياهو: نريد إنهاء الحرب في غزة بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار

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