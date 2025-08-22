Aug 22, 2025 3:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 13 الإسرائيلية عن ميلر: نتنياهو أخبرنا أنه سيواصل الحرب لعقود

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o