Jul 28, 2025 8:54 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: نحن بحاجة لحسم واضح بشأن الأهداف وعملية عربات جدعون لم تحقق المطلوب

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