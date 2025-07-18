Jul 18, 2025 12:29 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية عن مبعوث ترامب لشؤون الرهائن: بتنا أقرب من أي وقت مضى لاتفاق في غزة

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