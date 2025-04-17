Apr 17, 2025 4:10 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية: رؤساء أمنيون سابقون دعوا لتحقيق رسمي بشأن فشل 7 أكتوبر وتحديد موعد للانتخابات

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