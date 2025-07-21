Jul 21, 2025 3:38 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية: الخارجية تؤكد احتجاز مواطن إسرائيلي وجندي للاستجواب في بلجيكا والإفراج عنهما بعد وقت قصير

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