Apr 25, 2025 8:03 PMClock
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القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يخطط لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط في الأيام القليلة المقبلة

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