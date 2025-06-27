Jun 27, 2025 8:47 PMClock
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القناة 12: نتنياهو قدّم للقضاة في المحكمة مظروفاً سرياً يحتوي على جدول أعماله وطلب تأجيل شهادته لمدة أسبوع واحد

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